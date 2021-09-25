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البحرين تدين إطلاق الحوثي «مسيرتين» تجاه المملكة

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الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة ، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية، وأمن واستقرار أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن دائمًا مع المملكة العربية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشيدة بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين، مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي لوقف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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