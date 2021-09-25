حقيقة كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة ودخول زائرين

وقال الوائلي في مقطع مصور، تابعته الخليج 365، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة حول كسر البوابة العراقية في منفذ الشلامجة الحدودية ودخول اعداد من الزائرين".

وأوضح، أنه "هناك نحو 5 آلاف زائراً إيرانياً عالقاً بين الحد العراقي والإيراني، وجاء توجيه من رئيس مجلس الوزراء بالسماح لدخولهم من أجل أداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".