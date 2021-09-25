الصومال.. ارتفاع ضحايا انفجار مقديشو إلى 15 قتيلاً و13 مصاباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت إلى ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم طفلان. وتجاوز عدد المصابين 13.



وصرح المتحدث باسم الشرطة، علي حسن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الهجوم وقع على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي.

وقال المتحدث: "تأكدنا من مقتل 15 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، ومنفذ الهجوم." وكان معظم الضحايا من المدنيين.

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار، وقالت إنه استهدف مسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي.

وتخوض جماعة الشباب قتالا سعيا لفرض هيمنتها على الصومال وقد سيطرت بالفعل على أجزاء واسعة في جنوب ووسط البلاد، وتشن هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.