الارشيف / اخبار العالم

الصومال.. ارتفاع ضحايا انفجار مقديشو إلى 15 قتيلاً و13 مصاباً

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصومال.. ارتفاع ضحايا انفجار مقديشو إلى 15 قتيلاً و13 مصاباً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_ نيوز

ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي شهدته العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت إلى ما لا يقل عن 15 شخصا، بينهم طفلان. وتجاوز عدد المصابين 13.

 

وصرح المتحدث باسم الشرطة، علي حسن، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الهجوم وقع على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي.

 

وقال المتحدث: "تأكدنا من مقتل 15 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، ومنفذ الهجوم." وكان معظم الضحايا من المدنيين.

 

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار، وقالت إنه استهدف مسؤولين حكوميين، وآخرين كانوا متجهين إلى القصر الرئاسي.

 

وتخوض جماعة الشباب قتالا سعيا لفرض هيمنتها على الصومال وقد سيطرت بالفعل على أجزاء واسعة في جنوب ووسط البلاد، وتشن هجمات متكررة تستهدف قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا