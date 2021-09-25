لافروف يبحث مع المنفي مقترحات مساعدة ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

ناقش وزير الخارجية سيرغي لافروف مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مقترحات مساعدة ليبيا من قبل المجتمع الدولي، وذلك على هامش الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أيضاً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القضايا الدولية، منها أفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها.

وقال المكتب الصحافي للأمين العام للأمم المتحدة إن الجانبين "بحثا التعاون بين روسيا والأمم المتحدة حول جملة واسعة من القضايا، وتبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في أفغانستان وليبيا وسوريا وأوكرانيا".

وافتتح رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأربعاء الماضي، اجتماع مبادرة السلام الليبية والتي جاءت بحضور من وزراء خارجية عدة دول بينها أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.