مقتل 7 على الأقل في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة في مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

قال مسؤول إن 7 قتلى على الأقل سقطوا في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند تقاطع قريب من مقر الرئيس الصومالي في العاصمة مقديشو اليوم السبت.



وقال قائد شرطة حي حمر ججب في مقديشو لرويترز "أسفر تفجير انتحاري بسيارة ملغومة عند تقاطع سيلجاب عن مقتل 7 وإصابة 8".

ولم يتضح حتى الآن المسؤول عن الهجوم، لكن حركة الشباب التي تسعى للإطاحة بالحكومة وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية تنفذ مثل هذه التفجيرات كثيراً.

وقال شاهد من رويترز في مكان الانفجار إنه شاهد 7 سيارات و3 من عربات الريكشو محطمة بفعل التفجير فيما لطخت الدماء التقاطع بأسره.