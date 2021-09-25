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فلسطين.. تسجيل 21 وفاة و 1492 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اليوم تسجيل 21 حالة وفاة و1492 إصابة جديدة بفيروس و1777 حالة تعاف في فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

وأوضحت الوزيرة - خلال التقرير اليومي الخاص بفيروس كورونا - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92‪,1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6‪,9% ونسبة الوفيات 1‪% من مجمل الإصابات.

 

وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة و 13 حالة في الضفة الغربية والقدس.

 

وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,918 بينهم 675,119 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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