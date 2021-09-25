فلسطين.. تسجيل 21 وفاة و 1492 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة اليوم تسجيل 21 حالة وفاة و1492 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1777 حالة تعاف في فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت الوزيرة - خلال التقرير اليومي الخاص بفيروس كورونا - أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92‪,1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6‪,9% ونسبة الوفيات 1‪% من مجمل الإصابات.

وسجلت 8 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة و 13 حالة في الضفة الغربية والقدس.

وفي ما يخص المواطنين الفلسطينيين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,358,918 بينهم 675,119 تلقوا الجرعتين من اللقاح.