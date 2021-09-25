شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة توافق إعلامى مشترك بين إعلام الشيوخ ولجنة التوجيه الوطنى ببرلمان الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة والنائبة سها سعيد وكيل اللجنة والنائب محمود القط أمين سر اللجنة، اجتماعا مع وفد لجنة التوجيه الوطنى والإعلام والثقافة بمجلس النواب الأردنى برئاسة النائب عمر الزيود رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، والدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، وذلك بمناسبة زيارة الوفد الأردنى إلى القاهرة للوقوف على الإنجازات التى حققتها مصر خلال الفترة الماضية. ويأتى هذا اللقاء فى اطار توطيد العلاقات بين البرلمانيين فى الدولتين.

ووقفت اللجنة دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والانتاج الحربى الاسبق.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور محمود مسلم بالوفد البرلمانى، مؤكدا على أهمية تلك الزيارة التى تأتى استكمالا للتواصل المستمر بين القيادتين السياسيتين فى البلدين، وأن دور لجان الثقافة والإعلام فى المجلسين يتمحور حول التأكيد على العمل المشترك فى توعية الشعوب العربية بمجريات الاحداث وتطوراتها فى المنطقة، وأن هذا الوعى يأتى نتاجًا للتطور المهم الذى شهدته وسائل الإعلام فى السنوات الاخيرة وما يتطلبه ذلك من أهمية العمل على تطوير التشريعات الناظمة على النحو الذى تبنته الدولة المصرية خلال الفترة الاخيرة.

ومن جانبه أشار الدكتور عمر الزيود على عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين المصرى والأردنى، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر بين البرلمانيين فى الدول العربية لتعميق هذا الترابط، وتوسيع مجالاته، وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة فى مجال اهتمام اللجنتين (الثقافة والإعلام والسياحة والآثار)، وذلك وصولا إلى تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك ليس فقط على مستوى العلاقات المصرية الأردنية وإنما على مستوى المنطقة العربية برمتها.

وفى السياق ذاته، أشاد الدكتور إبراهيم أبو ذكرى بحفاوة الاستقبال وأهمية هذه الزيارة لاطلاع الوفد الأردنى على مجريات العمل داخل البرلمان المصرى بوجه عام، ودور لجنة الثقافة والإعلام على وجه الخصوص، مؤكدا على الدور الذى يقوم به اتحاد المنتجين العرب فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وهو ما يفرض على مؤسسات المجتمع المدنى تحمل مسئوليته.

وقد توافق الجانبان على أهمية العمل على تأسيس مركز إعلامى مشترك موحد يكون تابع لجامعة الدول العربية، كما تم طرح فكرة إعداد أجندة عمل تهدف إلى توسيع أطر التبادل السياحى بين مصر والأردن.

فى نهاية اللقاء أعرب الجانبان عن سعادتهما بهذا اللقاء، متمنيين استمرار تبادل الزيارات والتعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات خاصة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.