والد الطفلة "سما" غريقة محطة مياه السادات بالمنوفية: "شبشبها كان عايم وهي اختفت"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

قال هاني الفرجاني والد الطفلة "سما" 4 أعوام، والتي تعرضت للغرق داخل غرفة لرفع المياه بمحطة مياه كفر داوود بمركز السادات، إنه فور سقوط ابنته من فتحة بالغرفة، أسرع للنظر داخل الغرفة فوجد أن المياه ابتلعت جسدها الصغير وسط الدوامات، ولم يجد لها أثرًا سوى "شبشب" خاص بها كان عائمًا على سطح المياه.

وكانت حالة من الحزن خيمت على أهالي محافظة المنوفية عقب سقوط طفلة بغرفة لرفع المياه بمحطة مياه الشرب بقرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، ولا يزال البحث جاري عن الجثمان لليوم السادس.