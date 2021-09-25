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أردوغان: عملت بشكل جيد مع بوش الابن وأوباما وترامب لكن لا أستطيع القول إن بداية عملنا مع بايدن جيدة

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اسماعيل عبد الحي -  قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر إلى المنظمات الإرهابية في سوريا ولن نقف مكتوفي الأيدي ونحن نشاهد ذلك.

 

وصرح الرئيس التركي بأن أنقرة عملت بشكل جيد مع جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع جو بايدن كانت جيدة.

 

وتابع أردوغان قائلا تعليقا على حجب مقاتلات "F-35" عن تركيا: "نتصرف بصدق وموقفنا صادق لكن الولايات المتحدة للأسف لم تتصرف كذلك".

 

وبخصوص الأوضاع في أفغانستان قال أردوغان "بالنظر إلى النهج الحالي لطالبان للأسف لم يتم تشكيل إدارة شاملة وحاضنة للجميع".

 

وأضاف "عندما تنظرون إلى الأسلحة الموجودة حاليا في أيدي طالبان، تجدون أنها أسلحة أمريكية وبالتالي سيتعين عليها دفع ثمن ذلك".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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