السودان تصادر جميع ممتلكات حركة حماس على أراضيها وتوقف كلّ عمليات تحويل الأموال

اسماعيل عبد الحي - أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021، أن السلطات السودانية تمكنت من مصادرة جميع أصول حركة "حماس" على أراضيها، التي وفرتها لها في عهد الرئيس السابق عمر البشير ودعمها علانية.

وأضافت الوكالة، أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها، لافتا إلى أن هذه الأصول تضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وأراض وصرافات. وأكدت رويترز أن السودان أوقف كل عمليات تحويل الأموال لحماس وحسابات شركات وأفراد يعملون لصالحها، لافنة إلى أن الاستحواذ على ما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة يقول المسؤولون إنها مرتبطة بحماس، سارع في تسريع إعادة تحالف السودان مع الغرب منذ الإطاحة بالبشير في عام 2019. وخلال العام الماضي ، تم شطب السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، و في طريقها لتخفيف ديون تزيد عن 50 مليار دولار.

وقال محللون سودانيون وفلسطينيون، إن "حماس" خسرت قاعدة أجنبية حيث يمكن لأعضائها وأنصارها العيش وجمع الأموال ونقل الأسلحة والأموال الإيرانية إلى قطاع غزة.