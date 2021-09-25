مسؤول سوداني يحذر: مخزون المنتجات البترولية يكفي 10 أيام فقط

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 25 دقيقة

قال وزارة النفط السودانية اليوم السبت، أن “الوضع خطير جدا، ومخزون المنتجات البترولية يكفي 10 أيام فقط، وذلك بعد اغلاق محتجين في مدينة بورتسودان خطي تصدير واستيراد النفط في البلاد.

وزارة الطاقة والنفط السودانية قالت في بيان لها: “ناشد وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد، الأهالي بشرق السودان للوصول إلى حلول عاجله لتجنب البلاد الخسائر المالية والفنية الكبيرة والأزمات البترولية”، لافتة إلى أن “خط أنابيب وارد المنتجات البترولية توقف عن العمل بصورة كاملة بسبب الإغلاق كما توقفت محطات الضخ مما يعني توقف وارد المنتجات البترولية، إلا أنه يوجد مخزون يكفي حاجة البلاد لمدة لا تتجاوز 10 أيام فقط بالإضافة إلى استمرار الإنتاج في مصفاة الخرطوم بصورة طبيعيه”.

وأعرب وزير النفط “جادين على عبيد” عن أمله “أن يتم الوصول لرفع حالة الإغلاق الراهن خلال مدة أقصاها أسبوع من اليوم لتفادي كل هذه الخسائر والأضرار”، مؤكداً أن “المحتجين أغلقوا أنبوبي النفط اللذين ينقلان الصادر من دولة جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان ومنه إلى داخل البلاد”.

يشار إلى أن وتيرة الأحداث تصاعدت في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.