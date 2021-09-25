جميع المهاجرين الهايتيين يغادرون الحدود المكسيكية الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 37 دقيقة

أفادت “فرانس برس”، وفقا لمراسليها وللحكومة الأمريكية، بأن جميع المهاجرين الهايتيين الذين كانوا محتشدين على جانبي الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك غادروا مخيماتهم المؤقتة.

وأشارت “فرانس بس” إلى أن “آخر المهاجرين الذين كانوا يخيمون منذ أسبوع في سيوداد أكونيا، على الحدود الشمالية للمكسيك، رحلوا بعد عدم تمكنهم من دخول الولايات المتحدة، ونقلتهم شاحنات إلى مراكز استقبال.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، أنه “لم يعد هناك مهاجرون في المخيم تحت الجسر” في مدينة ديل ريو (ولاية تكساس) التي أحصت ما يصل إلى 15 ألف شخص بمن فيهم العديد من الهايتيين، نهاية الأسبوع الماضي، لافتا إلى أنه “تم ترحيل قرابة ألفي شخص جوا إلى هايتي، وعاد ثمانية آلاف طوعا إلى المكسيك، ونقل خمسة آلاف إلى مراكز استقبال، وتمكن 12400 شخص من مغادرة الموقع وسيتوجب عليهم المثول أمام قاض مخصص بشؤون الهجرة للدفاع عن طلب لجوئهم”.

وكشف أليخاندرو مايوركاس أن “كثيرين منهم ستتم إعادتهم إلى هايتي”.

هذا ولفت سكرتير المجلس البلدي في سيوداد أكونيا، فيليبي باسولتو، إلى أن “المهاجرين في مراكز الاستقبال بالمدينة لن يتم احتجازهم أو ترحيلهم، وسيكون بإمكانهم التنقل في المدينة “بثقة” خلال انتظار مراجعة أوضاعهم”.

في حين قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه “لا يريد أن تصبح بلاده “مخيما للمهاجرين”.

وأكمل: “نريد معالجة المشكلات من مصدرها”، داعيا الولايات المتحدة إلى “الاستثمار في التنمية الاقتصادية لدول أميركا الوسطى حتى لا يعود سكانها مضطرين للهرب من الفقر”.