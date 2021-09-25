غلطة تكشف استطلاعات الرأي قبل يومين من الانتخابات الألمانية

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت قناة ARD التلفزيونية الألمانية، أنه تم نشر نتائج exit poll على الهواء مباشرة، قبل يومين من الانتخابات، بسبب اختبار جرى بثه بالخطأ.

في وقت سابق، لفتت بعض وسائل الإعلام الألمانية الانتباه إلى أن قناة ARD التلفزيونية نشرت في الساعة 17:46 من مساء يوم الجمعة، شريطا متحركا تضمن نتائج استطلاع exit poll حول الانتخابات البرلمانية الألمانية. وعلى الشاشة تم نشر “نتائج” أربعة أحزاب وبعد ذلك اختفى الشريط المتحرك. وقالت القناة، في تغريدة على تويتر: ” أثناء بث برنامج Gefragt-Gejagt، ظهر خط في أسفل الشاشة لبضع ثوان، السطر المتحرك وفيه بيانات أولية مختلقة. كان ذلك اختبارا تم بثه على الهواء بالخطأ”. واعتذرت القناة عن هذا الخطأ.

في 26 سبتمبر، ستشهد ألمانيا انتخابات البوندستاغ، ووفقا لنتائجها، سيتم تشكيل حكومة جديدة، بحسب ” نوفوستي”.