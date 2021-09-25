مصر تطلق موقعا إلكترونيا لقيادة جهود الدولة في تحصين مواطنيها ضد كورونا

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

أطلقت مصر، موقعا إلكترونيا، في فبراير/ شباط الماضي، لقيادة جهود الدولة في تحصين مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد.



ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية رابط وخطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، خلال دقيقتين.

وتحتاج خطوات التسجيل فقط إلى إنترنت، ورقم تليفون محمول، وأن يتم ملء البيانات الشخصية بشكل صحيح، وفي النهاية الاحتفاظ برقم التسجيل للمتابعة.

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الصحة المصرية من هنا.

الضغط على خيار "التسجيل لطلب اللقاح" المظلل باللون الأخضر

اختيار الفئة: (القطاع الطبي- أصحاب الأمراض المزمنة- فئات أخرى)

تسجيل البيانات الأساسية (الاسم- تاريخ الميلاد- الرقم القومي- المحافظة..).

إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي في نموذج التسجيل.

إدخال رقم الهاتف لتلقى رسالة برقم التأكيد الذي يجب إدخاله لاستكمال التسجيل.

استلام رسالة تؤكد نجاح عملية التسجيل، ورقم التسجيل الذي يجب الاحتفاظ به.

استلام رسالة على الهاتف المسجل للمطالبة بالتوجه إلى مركز التطعيم المحدد.