شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان التشكيل الوزاري الجديد للحكومة في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم السبت، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.

وقال “نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة”.

وأضاف، وفقا لما أوردته صحيفة “البيان الإماراتية”: “المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة “رؤية الإمارات 2021” والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة، الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة.

وتابع محمد بن راشد آل مكتوم “نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها ..المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، واعتماد المشاريع والميزانيات، ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها”.

وفي التفاصيل؛ تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، كما تم تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية خلفاً للأخ عبيد الطاير، وتعيين عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وتعيين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، كما تم تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وتعيين عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشئون المجلس الأعلى للاتحاد .