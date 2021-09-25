شكرا لقرائتكم خبر عن تناولت الفطائر والحمص في الأسر.. «شاليط» يكشف المسكوت عنه بعد 10 سنوات صمت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد 10 سنوات أسر لدى حماس كشف الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” تفاصيل جديدة عن الفترة التي قضاها في الأسر، وذلك في ذكرى اقتراب مرور 10 سنوات، على إطلاق إسراحه، والتي سيتمها في الشهر المقبل.

وكان الإفراج عن شاليط،قد تم ضمن صفقة شملت الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني.

وبحسب ما نقلته وكالة شهاب، فإن شاليط أكد أن الجندي الحي قيمته مختلفة عن الجندي الميت، لذلك كان مهماً بالنسبة لحماس إبقائه على قيد الحياة.

وأضاف أن عناصر حماس الذين كانوا يشرفون على سجنه تعاملوا معه بسرية كبيرة، وأنه خلال سنوات أسره لم تتمكن دولة الاحتلال من كشف مكانه.

وفي التفاصيل أيضا ذكر شاليط أن عناصر حماس كان بعضهم يتحدث العبرية ومنهم من كانوا من العمال في إسرائيل لسنوات، وآخرون كانوا يتحدثون معي بالإنجليزية، وقليل يتحدثون العربية.

كما أشار إلى أنه كان يأكل بعض الطعام، مثل الحمص واللبن والبيض، كما أنهم كانوا يصنعون له الفطائر الخاصة.

وحول عملية إطلاق سراحه والترتيب لها قال: ” إنه علم بالإفراج عنه قبل أسبوع واحد من إتمام الصفقة”.