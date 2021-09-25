شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهد الأولى لتصادم سفينتين روسية وتركية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اصطدمت، اليوم السبت، سفينة شحن روسية مع سفينة تركية في مضيق البوسفور.

وكانت مصلحة خفر السواحل التركية، قد أكدت في بيان لها اليوم، أن سفينة الشحن الروسية “روسيتش-10″، اصطدمت مع السفينة التركية، حيث لم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية.

وأضافت أنه لحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين، حيث تم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى موقع الحادث.

يذكر أن سفينة نقل بضائع روسية كانت في طريقها من تيكيرداغ إلى روسيا، قد اصطدمت في وقت سابق بسفينة صيد عند مخرج مضيق البوسفور.