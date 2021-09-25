أستون فيلا يهزم يونايتد في عقر داره

وسجل هدف أستون فيلا الوحيد كورتني هوس في الدقيقة (88).

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة في المركز الرابع.

