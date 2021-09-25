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أستون فيلا يهزم يونايتد في عقر داره

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-25 | 15:32

أستون فيلا يهزم يونايتد في عقر داره

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صعق أستون فيلا مضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه بهدف دون رد، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الممتاز.
وسجل هدف أستون فيلا الوحيد كورتني هوس في الدقيقة (88).

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة في المركز الرابع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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