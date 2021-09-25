انت الان تتابع خبر أستون فيلا يهزم يونايتد في عقر داره والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-25 | 15:32
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صعق أستون فيلا مضيفه مانشستر يونايتد بالتغلب عليه بهدف دون رد، اليوم الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف أستون فيلا الوحيد كورتني هوس في الدقيقة (88).
وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة في المركز الرابع.
وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة في المركز الرابع.
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