قائد عمليات بغداد يتحدث لـ'السومرية' عن آخر الإجراءات الأمنية بشأن الزيارة الأربعينية

وقال بهجت في حديث لـ السومرية، إن "قيادة عمليات بغداد وفرت الحماية الكاملة للزائرين السائرين على الأقدام، وكذلك القاصدين نحو كربلاء بالعجلات"، مبيناً أن "الخطة أوشكت على نهايتها، وكل القطعات نفذت المهام الموكلة اليها بشكل تام".وأشار إلى أن "خطة هذا العام شهدت مرونة كبيرة بمسألة انسيابية حركة العجلات حيث لم يتم قطع الطرق الا حال ازدياد كثافة الزائرين، حيث كلما تزداد كثافة الزائرين يتم قطع طرق معينة".

ونوه قائد عمليات بغداد، إلى أن "القوات الأمنية على وشك فتح جميع الطرق خلال الساعات القليلة المقبلة"، لافتاً إلى "فتح طريق الراشدية تجاه الشعب – الصليخ، وطريق القناة، كذلك جزء من طريق 77 من حي النصر تجاه تقاطع المشتل ثم بغداد الجديدة وسريع الدورة بجانب واحد، وسيتم فتح الجانب الثاني بعد رفع المواكب".



وأكد، أن "معلومات استخبارية كانت تشير لنية عصابات داعش لاستهداف الزائرين، لكن جهود كبيرة من قبل الوكالات الاستخبارية وقطعات عمليات بغداد، أفشلت تلك المحاولات".