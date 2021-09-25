انت الان تتابع خبر قبيلة شمر تنأى بنفسها عن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نأت قبيل شمر، اليوم السبت، بنفسها عن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل الذي عقد في محافظة اربيل، فيما أكدت موقفها الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني.