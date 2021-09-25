ولي عهد أبوظبي ينعى المشير طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، مثنياً على مواقفه الوطنية التاريخية.



وقال على حسابه في تويتر "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق.. مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة".