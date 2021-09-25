قرقاش يؤكد أن الإمارات تدشن مرحلة جديدة نحو نقلة نوعية

محمد الفلاح - السبت 25 سبتمبر 2021

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن الدولة تدشن مرحلة جديدة وتخطو نحو نقلة نوعية لاستباق تحديات المستقبل.



وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قال الدكتور أنور قرقاش، إن "الإمارات تدشن مرحلة جديدة من العمل وإدارة التحولات الضامنة لاستمرار زخم الإنجازات الاستثنائية التي ميزت مسيرتها، والانتقال إلى آفاق أوسع من التقدم".

وأضاف: "نخطو اليوم تحت ظل قيادتنا الرشيدة نحو نقلة نوعية من التشاركية والعمل الجماعي لاستباق تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص تنموية مستدامة".

وقبل قليل، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التشكيل الوزاري الجديد ومنهجية العمل الحكومي.

ومع التشكيل الوزاري الجديد، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة"، موضحا أن "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة (رؤية الإمارات 2021) التي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة".

وقال أيضا: "الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا.. وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".

وأشار إلى أن "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها، لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".