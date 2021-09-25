شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بدولة عربية .. «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» في مرمى فرض ضرائب على صناع المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سادت حالة من الجدل في مصر، بسببمطالبة مصلحة الضرائب المصرية بفتح ملف ضريبي لصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد طالب الأفراد الذين يصنعون المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي “البلوجرز – اليوتيوبرز”، بالتوجه إلى مأموريات الضرائب، لفتح ملف ضريبي وتسجيل الضريبة على الدخل.

كما طالبهم أيضا بالتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال سنة من تاريخ مزاولة نشاطهم.

وبحسب البيان الذي نشرته وزارة المالية فإن الوزارة أكدت أنهاتتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي.

كما نوه بيان الوزارة أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، يتمثل النوع الأول منها في:

1- شركات تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع أو التوزيع.

2- شركات تم إنشاؤها وتعتمد أساسًا على البيع، وتوزيع منتاجاتها، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

3- شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها، وتسهيل عمليات المقارنة للمشترين.