شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شمال العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مناطق متفرقة شمال العراق.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت الهزة فجراً.

ولم يذكر المركز أيّ معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات، جرّاء الهزة الأرضية حتى اللحظة.

وكان أعنف زلزال ضرب المنطقة الحدودية العراقية الإيرانية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وتسبب بخسائر مادية كبيرة.