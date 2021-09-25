الكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة نجم The wire مايكل ويليامز

25 سبتمبر , 2021

توفي الممثل الأميركي مايكل ويليامز ممثل مسلسل The wire بجرعة مخدارت تحتوي على خليط من الفينتانيل والهيرويين والكوكايين، حسبما قال الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك يوم الجمعة، لتوضيح سبب وفاة الممثل المحبوب.

وتم العثور على ويليامز، الذي كان يعاني من الإدمان وينحدر من حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك، ميتا يوم 6 أيلول/سبتمبر في منزله في ويليامزبرج.

وقال الطبيب الشرعي إن وفاة ويليامز كانت حادثاً عرضياً.

وكانت السلطات تشك في أن ويليامز توفي بجرعة زائدة عندما وجدت الشرطة مظروفاً يحتوي على مخدرات داخل شقته، وفقاً لمصادر.

وقد تحدث ويليامز (54 عاما) على مدى عدة أعوام بشكل علني عن كفاحه ضد إدمان المخدرات قبل دخوله إلى عالم التمثيل أو بعد مشاركة في المسلسل الناجح The wire.