25 سبتمبر , 2021
مايكل ويليامز
توفي الممثل الأميركي مايكل ويليامز ممثل مسلسل The wire بجرعة مخدارت تحتوي على خليط من الفينتانيل والهيرويين والكوكايين، حسبما قال الطبيب الشرعي في مدينة نيويورك يوم الجمعة، لتوضيح سبب وفاة الممثل المحبوب.
وتم العثور على ويليامز، الذي كان يعاني من الإدمان وينحدر من حي فلاتبوش بمنطقة بروكلين في مدينة نيويورك، ميتا يوم 6 أيلول/سبتمبر في منزله في ويليامزبرج.
وقال الطبيب الشرعي إن وفاة ويليامز كانت حادثاً عرضياً.
وكانت السلطات تشك في أن ويليامز توفي بجرعة زائدة عندما وجدت الشرطة مظروفاً يحتوي على مخدرات داخل شقته، وفقاً لمصادر.
وقد تحدث ويليامز (54 عاما) على مدى عدة أعوام بشكل علني عن كفاحه ضد إدمان المخدرات قبل دخوله إلى عالم التمثيل أو بعد مشاركة في المسلسل الناجح The wire.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن السبب الحقيقي وراء وفاة نجم The wire مايكل ويليامز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.