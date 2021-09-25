شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي ينعى المشير طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، مثنياً على مواقفه الوطنية التاريخية.



وقال على حسابه في تويتر "رحم الله المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق.. مواقفه الوطنية التاريخية حافظت على استقرار مصر وتماسك مؤسساتها في أصعب الظروف، خالص العزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري وأسرة الفقيد الكريمة".