شكرا لقرائتكم 8 قتلى و7 جرحى بانفجار قرب القصر الرئاسي في مقديشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل 8 أشخاص، السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش قريبة من القصر الرئاسي تبنّته حركة الشباب المتطرفة، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة.

وقال مكاوي أحمد مودي، قائد شرطة منطقة حمر ججب حيث وقع الهجوم: "تأكّد مقتل 8 أشخاص معظمهم مدنيون، وجرح 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة".

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وأضاف أن الانفجار استهدف قافلة عسكرية تابعة للقوات البوروندية العاملة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي.

ووقع الانفجار القوي قبل الظهر عند نقطة تفتيش تقع على بعد كيلومتر تقريباً من القصر الرئاسي. وذكر شاهد عيان أن السيارة انفجرت عند الحاجز أثناء تفتيشها من قبل الحرس.

وتشهد مقديشو بشكل منتظم هجمات تنفذها حركة الشباب التي تقود منذ العام 2007 تمرداً يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية الهشّة المدعومة من المجتمع الدولي.

يذكر أن الصومال تشهد توترات أمنية متواصلة حيث تسيطر الحكومة على مساحات نسبية من البلاد، فيما تسيطر جماعات إرهابية على مساحة واسعة من البلاد.

وقد أخرج مقاتلو حركة الشباب من مقديشو قبل عشر سنوات، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة.