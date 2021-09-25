لاتهامهم بالتزوير والابتزاز.. إحالة 3 محامين وتاجر للجنايات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة شمال بنها الكلية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام، بإحالة 3 محامين من مدينة قليوب وتاجرًا، كونوا تشكيلًا عصابيًا لتزوير المستندات واصطناعها، وزوروا إيصال أمانة منسوب لرجل أعمال يدعى إبراهيم الصعيدي، وبموجبه حصلوا على حكم بحبسه لابتزازه، وتقدم بطعن على الحكم وبلاغ لنيابة قليوب وجرى كشف واقعة التزوير.

وأمرت النيابة بضبط المحامين الـ 3 والتاجر للتحقيق معهم وجرى ضبط أحدهم وسؤاله وإخلاء سبيله، بينما هرب الـ3 متهمين الآخرين.

ووجهت نيابة قليوب للمتهمين تهمة تزوير محرر رسمي توكيل عام منسوب لمكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع، منسوب للمجني عليه "إبراهيم. س" بتوكيله محام يدعى "خالد. ح"، حيث قلدوا خاتم النسر الخاص بمكتب توثيق قليوب، وزورا محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008، وقدموا واقعة مزورة على أنها صحيحة باتهامهم المجني عليه بإيصال أمانة مزور.

كما تضمن أمر الإحالة قيام المتهمين بتزوير محررات رسمية هي تقريري المعارضة والمعارضة الاستئنافية في القضية ضد المجني عليه، بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009، ووقعوا عليه، وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع على التقريرين لإيقاع الأذى عليه.

كما وجهت النيابة وأمر الإحالة، تهمة تزوير محرر عرفي وهو وصل أمانة منسوب للمجني عليه، لصالح المتهم الرابع التاجر، للحصول منه على مبلغ 5 ملايين جنيه دون وجه حق واستعملوه لتحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه لابتزازه لدفع المبلغ المالي، وأقاموا دعوى قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة، وحصلوا على حكم واجب النفاذ ضده.