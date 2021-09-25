شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 مسلحين في عمليات عسكرية غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح قواته في القضاء على ستة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها قواته في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش اليوم أن العملية جرى تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت قوات الجيش وكراً للإرهابيين في منطقة "خاران" ببلوشستان، وتم القضاء على ستة إرهابيين خلال تبادل إطلاق النار , وصادرت قوات الجيش كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.