طالبان تجري أولى التعيينات الدبلوماسية

ونشرت صحيفة "أفغانستان إنترناشيونال"، مذكرة عمل وقعها وزير خارجية الحكومة الانتقالية لطالبان، أمير خان متقي، تضمن قرارا بنقل أفراد من السفارة الأفغانية في بنغلادش، إلى قنصلية أفغانستان في مدينة كراتشي الباكستانية.ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من طالبان ولا باكستان التي من المفترض أن تستقبل الدبلوماسي الأفغاني.

وكانت الممثليات الدبلوماسية الأفغانية محل تساؤلات في الأسابيع الماضية، خاصة بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

ويعيش آلاف الدبلوماسيين الأفغان حالة من القلق والانتظار، بعد أن أصبحوا فعليا بلا عمل، بسبب عدم اعتراف معظم الدول بالحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها حركة طالبان.

وفوق ذلك، أصبح هؤلاء دون أية عوائد مالية شهرية كانوا يحصلون عليها من الحكومة السابقة.

