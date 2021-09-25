انت الان تتابع خبر الصدر يعلق على مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، أربيل بمنع الاجتماعات الإرهابية الصهيونية، فيما دعا الحكومة الى تجريم واعتقال كل الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل التي رفعت شعار التطبيع مع اسرائيل.