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قائد عمليات بغداد يتابع سير خطة تأمين الزيارة الاربعينية جواً

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بغداد - ياسين صفوان - اجرى قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، اليوم السبت، جولة تفقدية لسير الخطة الامنية الخاصة بزيارة الاربعين.
وذكر بيان لقيادة العمليات ورد لـ الخليج 365، ان "القائد الفريق الركن احمد سليم تفقد خط سير الزائرين الذاهبين الى كربلاء المقدسة عبر العاصمة بغداد، من خلال جولة جوية ضمن سلسلة جولاته الميدانية لضمان تطبيق الخطة الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".

واضاف البيان ان "قائد العمليات وجه بتسخير عجلات القيادة كافة في عملية تفويج الزائرين العائدين الى بغداد بعد انتهاء مراسيم الزيارة في كربلاء المقدسة".

واشار الى ان "الخطة الامنية في هذا العام سجلت نجاحا مميزا، وهي تسير وفق الخطوات التي تم وضعها مسبقا، حيث لم تسجل اي خروقات تذكر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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