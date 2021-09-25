قائد عمليات بغداد يتابع سير خطة تأمين الزيارة الاربعينية جواً

وذكر بيان لقيادة العمليات ورد لـ الخليج 365، ان "القائد الفريق الركن احمد سليم تفقد خط سير الزائرين الذاهبين الى كربلاء المقدسة عبر العاصمة بغداد، من خلال جولة جوية ضمن سلسلة جولاته الميدانية لضمان تطبيق الخطة الامنية الخاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)".واضاف البيان ان "قائد العمليات وجه بتسخير عجلات القيادة كافة في عملية تفويج الزائرين العائدين الى بغداد بعد انتهاء مراسيم الزيارة في كربلاء المقدسة".

واشار الى ان "الخطة الامنية في هذا العام سجلت نجاحا مميزا، وهي تسير وفق الخطوات التي تم وضعها مسبقا، حيث لم تسجل اي خروقات تذكر".

