انت الان تتابع خبر الغانمي والشمري يتفقدون محاور سير الزائرين (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تفقد وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم السبت، محاور سير الزائرين في محافظة كربلاء.