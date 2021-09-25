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انت الان تتابع خبر الغانمي والشمري يتفقدون محاور سير الزائرين (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تفقد وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، اليوم السبت، محاور سير الزائرين في محافظة كربلاء.
وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات تفقدوا محاور سير الزائرين، وكذلك متابعة خطة النقل الخاصة بنقل الزائرين الى محافظاتهم بعد اكمال الزيارة".