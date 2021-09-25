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انفجار عنيف قرب القصر الرئاسي في الصومال

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم السبت، بأن انفجارا عنيفا وقع على مقربة من القصر الرئاسي، في وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وأظهر مقطع فيديو قيل إنه من الانفجار، وتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة متفحمة، وسط طريق مزدحم بالسيارة وبعض المارة.

 

ولم تعلق السلطات الصومالية، حتى الآن، عبر قنواتها الرسمية، على الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي بشأن الانفجار، كما لم تشر المصادر إلى حجم الأضرار التي تسبب بها.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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