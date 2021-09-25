شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوصى بقاعدة بيانات للفئات المستفيدة من برامج الأمان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للفئات المستفيدة من مخصصات برامج الأمان الاجتماعى وبالأخص برنامجى تكامل وكرامة وتحديثها أولا بأول ووضع نظم الرقابة والضبط الداخلى على علميات الصرف.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22، والتى وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وشدد التقرير البرلماني علي أهمية تحديد المسئولية تجاه صرف أي مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتلك البرامج لغير المستفيدين منها ويتصل بذلك أيضا إعادة النظر في قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين بما يسمح بزيادتها بشكل دوري .

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.