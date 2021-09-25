مقديشو.. تفجير انتحاري يستهدف نقطة تفتيش قرب القصر الرئاسي

استهدفت سيارة مفخخة، السبت، نقطة تفتيش أمني قرب القصر الرئاسي بحي حمروين وسط العاصمة مقديشو، ما خلف خسائر بشرية.



وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية، عبدالفتاح آدم، لإذاعة مقديشو الحكومية، إن "انتحاريا كان يقود سيارة مفخخة، فجر نفسه عند نقطة تفتيش أمني بالقرب من القصر الرئاسي".



وأوضح الناطق أن "التفجير تسبب في خسائر بشرية" دون تحديد عدد الضحايا.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام عادة تشير إلى مقاتلي حركة "الشباب" التي غالبا ما تتبنى مثل هذه العمليات.



ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

الأناضول

