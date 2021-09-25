تصادم بين سفينتين روسية وتركية في مضيق البوسفور

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ 9 دقائق

قالت مصلحة خفر السواحل التركية، إن سفينة شحن روسية اصطدمت مع سفينة تركية اليوم السبت في مضيق البوسفور في تركيا، فيما تم إرسال قاطرات إلى موقع الحادث.

وأوضحت مصلحة خفر السواحل التركية، في بيان لها أن سفينة الشحن الروسية “روسيتش-10″، اصطدمت مع السفينة التركية “تاشين إمام اوغلو” في مضيق البوسفور، موضحة أنه “لم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية، ولحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين. وتم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى الموقع”.

المصلحة التركية، أنه في وقت سابق يوم السبت، وقع حادث آخر مماثل لسفينة روسية. وقالت: “اصطدمت سفينة نقل البضائع Volzhsky-40 التي يبلغ طولها 140 مترا، والتي كانت في طريقها من تيكيرداغ إلى روسيا، بسفينة صيد عند مخرج مضيق البوسفور”. وتم سحب السفينتين إلى مرسى قريب.