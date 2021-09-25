انفجار عنيف قرب القصر الرئاسي في مقديشو

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

أفادت وسائل إعلام، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بأن انفجارًا عنيفًا وقع على مقربة من القصر الرئاسي، وسط العاصمة الصومالية مقديشو.

وأظهر مقطع فيديو قيل إنه من الانفجار، وتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة متفحمة، وسط طريق مزدحم بالسيارة وبعض المارة.

ولم تعلق السلطات الصومالية، حتى الآن، عبر قنواتها الرسمية، على الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي بشأن الانفجار، كما لم تشر المصادر إلى حجم الأضرار التي تسبب بها.

وكانت وسائل إعلام صومالية، قد ذكرت، أمس الجمعة، أن مهاجمًا انتحاريًا فجَّر نفسه في محيط قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، بينهم جنديان.

وقال ضابط في الشرطة الصومالية لوسائل إعلام إن انتحاريًا ”يرتدي حزامًا ناسفًا حاول اقتحام مركز للجيش وسط مقديشو، لكن القوات الأمنية أطلقت النار عليه ومنعته من اقتحام المركز“.

وأضاف الضابط الذي ذكرت المصادر أنه فضل عدم الكشف عن هويته أن الانتحاري ”فجّر نفسه على بوابة المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم جنديان“، دون تفاصيل إضافية.

وتأتي هذا الأحداث فيما يشهد الصومال الذي تمزقه الحرب منذ عقود أزمة سياسية متفاقمة، بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ورئيس البلاد محمد عبدالله محمد فرماجو.