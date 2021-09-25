الإفراج عن مسؤولة هواوي

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

توقعت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن تقلل صفقة الإفراج عن المديرة التنفيذية لشركة هواوي منغ وانزهو، من صراع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وألقت الصحيفة الضوء على فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وموقفه العدائي تجاه الصين، حيث انتقد بكين بشأن ما أسماه بسياسات التجارة غير العادلة، وألقى باللوم عليها في اندلاع جائحة فيروس كورونا، ومنع شركات التكنولوجيا الصينية من دخول السوق الأمريكية كما فرض رسومًا جمركية باهظة على الصادرات الصينية، وأيضا اتهمت إدارة ترامب شركة هواوي بسرقة التكنولوجيا من منافسيها الغربيين.

وعلى نفس المنوال، اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ توليه منصبه موقفًا صارمًا بشأن الصين، وسعى إلى ترسيخ الولايات المتحدة كنقطة مواجهة ديمقراطية للدولة الاستبدادية، مشددًا على أهمية استقلال الغرب عن شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي.

إلا أن المسؤولين الأمريكيين سعوا أيضًا إلى خلق أرضية مشتركة في مجالات مثل تغير المناخ، والآن صفقة الإفراج عن المتهمين في قضية هواوي، بحسب الصحيفة.

وفي محادثتهما الأولى منذ 7 أشهر، تحدث بايدن، في أوائل سبتمبر، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، معربًا عن قلقه بشأن الأنشطة الإلكترونية للصين، إلا أنه ناقش أن قادة أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن يضعوا خلافاتهم جانبًا للعمل معًا بشأن معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يتحدث فيها القادة منذ تنصيب بايدن، مما يشير إلى مقياس التوترات المتزايدة بين البلدين الساعيان لترويض النفوذ العالمي لبعضهما البعض.