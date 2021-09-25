شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام سفينة شحن روسية مع أخرى تركية في مضيق البوسفور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصلحة خفر السواحل التركية، في بيان لها اليوم، إن سفينة الشحن الروسية "روسيتش-10"، اصطدمت السبت مع السفينة التركية Tahsin Imamoglu في مضيق البوسفور.

على جانب آخر، كشف النائب الأول لرئيس قسم أمن المعلومات في البنك المركزي الروسي، أرتيوم سيتشيف، أن أكثر من 15 مؤسسة مالية تخدم التجارة الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني واسع النطاق في روسيا.

وقال سيتشيف، خلال مؤتمر لرابطة البنوك الروسية عبر تقنية الفيديو، :" إن هذه الهجمات، التي وقعت في أغسطس الماضي وأوائل سبتمبر الجاري، كانت خطيرة"، مشيرا إلى أن المهاجمين لم يتمكنوا من تعطيل أداء مؤسسات الائتمان الروسية.

وأضاف:" لم يفقد أي بنك في روسيا كفاءته خلال الهجوم السيبراني القوي هذا".

وتابع سيتشيف:" لم تتم مهاجمة جميع البنوك ولا جميع المؤسسات المالية، ولكن تم الهجوم على عدد كبير منها"، موضحا أن الهجوم استهدف المؤسسات المالية التي تخدم التجارة الإلكترونية.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي ذكر في أوائل سبتمبر الحالي أن البنك المركزي الروسي، ومؤسسات مالية أخرى في روسيا واجهت أقوى هجوم قراصنة في العالم في أغسطس الماضي، مؤكدا أن المصرف نجح في صد الهجوم.