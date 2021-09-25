انت الان تتابع خبر الحكيم يغرد بشأن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استنكر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل.