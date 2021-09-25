انت الان تتابع خبر الحكيم يغرد بشأن مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استنكر رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل.
وقال الحكيم في تدوينه تابعها الخليج 365، "نستنكر ونرفض المؤتمرات والتجمعات ودعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تعقد داخل العراق".
وأضاف أنّ "القضية الفلسطينية تمثل قضية العرب والمسلمين الأولى و لذلك نجدد دعمنا الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونضاله لإسترداد حقه المغتصب".
وأكد الحكيم أنّ "القضية الفلسطينية حق لا يسقط بالتقادم بل تزداد رسوخا في ضمير الأجيال العربية والإسلامية".