انت الان تتابع خبر لعدم توفر الأوراق الرسمية.. إعادة إصدار اربع شاحنات إلى الكويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إعادة إصدار اربع شاحنات إلى الجانب الكويتي في منفذ سفوان الحدودي.