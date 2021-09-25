الولايات المتحدة الامريكية تناقش مع دول الخليج مواجهة عدوان إيران المتواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية مع دول مجلس التعاون الخليجي، سبل مواجهة التحديات الجديدة وعدوان إيران المتواصل.



وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، إيجاد حل دائم بشأن اليمن ومواجهة عدوان إيران المتواصل.

وأكد البيان أن بلينكن شدد خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، على ضرورة تمتع الشرق الأوسط بالسلام والأمن والازدهار.

وتقدم أنتوني بلينكن بالشكر إلى دول مجلس التعاون الخليجي على مساهماتها الحاسمة ودعمها اللوجستي والطبي بشأن أفغانستان.

وأدانت الولايات المتحدة خلال البيان، هجمات مليشيات الحوثي على السعودية، وشدد بلينكن على مواصلة العمل مع دول الخليج لمواجهة التحديات الجديدة ومعالجة التغير المناخي.

وفي وقت سابق مساء الخميس، قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، إنه تم اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وأكدت قيادة التحالف، أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت خمس طائرات مسيرة، وصاروخا باليستيا أطلقتها المليشيات الحوثية.

ونشرت قيادة قوات التحالف في وقت سابق، لقطات فيديو لاعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة مساء الخميس.