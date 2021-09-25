شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفارق بين التكنولوجيا المالية والرقابية وفقا لقانون البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، تعريفا واضحا لكل من التكنولجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية خلال المادة الأولى من القانون ونستعرض فيما يلى الفارق بين المصطلحين:

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التكنولوجيا المالية: نماذج أعمال أو تطبيقات أو منتجات مالية قائمة على استخدام التكنولوجياالتكنولوجيا الرقابية: استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .

والمركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .