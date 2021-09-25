وزير البترول: تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عيد:

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف خاصة بمنطقة البحر الأحمر في ظل تحسن مستويات أسعار البترول العالمية ودخول شركات بترول كبرى للعمل في مصر لأول مرة والتي ستشاركها شركات أخرى كبيرة في مناطق الامتياز بالإضافة إلى استعداد الشركات العالمية سواء الجديدة أو العاملة بالفعل في مصر لضخ استثمارات كبيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج.

وأشار الملا، إلى أن العام المالى الماضى قد شهد بالفعل تحقيق عدة اكتشافات بترولية جديدة رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وجارى العمل على تنمية هذه الاكتشافات لسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.

جاء ذلك خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021 عبر تقنية الفيديوكونفرانس بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والمستشار شريف الشاذلى رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية ونواب رئيس شركة جنوب الوادى ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ومحمد عبد الفتاح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وأمجد منير رئيس صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية.

وأضاف الملا أن قطاع البترول يولى أهمية قصوى لتنفيذ أهداف الدولة فى تنمية وتحسين مستوى المعيشة فى محافظات صعيد مصر وتوفير خدمات حضارية للمواطنين حيث يجرى حالياً تنفيذ عدة مشروعات لتوفير المنتجات البترولية منها مشروع إنشاء مجمع التكرير بأسيوط بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين فضلاً عن بدء العمل في توسعات مجمع إنتاج السولار بأسيوط وهو ما سيغطى كافة احتياجات الصعيد من البنزين والمنتجات البترولية من مصافى التكرير الجارى العمل على تنفيذها ومما يحقق وفراً كبيراً فى تكاليف النقل من المحافظات الأخرى والتخفيف على الطرق.

وأشار الوزير إلى التوسع الكبير فى نشاط توصيل الغاز للمنازل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشمل كافة قرى الصعيد والاهتمام الكبير بتوفير محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ، ولفت إلى أن محافظات الصعيد تشهد حاليا توافرها فى اسطوانات البوتاجاز.

وفيما يخص مجهودات قطاع البترول للتوافق البيئى أشار الوزير إلى التزام شركات البترول الكامل بتنفيذ خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة البيئة وبالتنسيق مع الشركاء الأجانب لمعالجة الصرف الصناعي ومكافحة التلوث البترولي وتم اعتماد الخطة من جهاز شئون البيئة، مشيراً إلى الاستجابة السريعة لشركات البترول بالمناطق الجغرافية فى حالات التلوث البترولى بالتنسيق مع المحافظة ووزارة البيئة لعلاجها والحفاظ على البيئة والثروة البحرية والطبيعية لمصر.

ومن جانبه استعرض الجيولوجى علاء البطل رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال خلال العام حيث أشار إلى أن متوسط انتاج الشركة اليومي بلغ 5ر21 ألف برميل زيت خام وأكثر من 6 آلاف طن بوتاجاز و6ر3 مليار قدم مكعب غاز ، مؤكداً على نجاح الشركة في مواجهة التناقص الطبيعى للآبار والحفاظ على معدلات الإنتاج من خلال حفر عدد من الآبار التنموية ليصل إجمالي الاحتياطي المتبقى المؤكد حوالي 134 مليون برميل زيت خام نتيجة تحسن أداء الآبار وزيادة معامل الاسترجاع من خلال عمل دراسات إعادة تقييم الخزانات، وأشار البطل إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة الإنتاج من خلال تنفيذ برنامج مكثف لعمليات البحث والاستكشاف والتنمية يهدف إلى حفر 11 بئر استكشافية باستثمارات 31.5 مليون دولار بالإضافة إلى حفر 13 بئر تنموي بإجمالى استثمارات حوالي 27 مليون دولار.

وفيما يخص نشاط البحث السيزمى أكد البطل أن جنوب قامت بالتوقيع على 3 اتفاقيات في منطقة البحر الأحمر باستثمارات 326 مليون دولار مع شركات شيفرون وشل ومبادلة لتنفيذ دراسات وبرامج مسح سيزمى في مناطق الامتياز بالبحر الأحمر تهدف إلى بدء مرحلة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتغيير الخريطة البترولية بالمنطقة ، مشيراً إلى أنه جارى الإعداد لوضع خطط المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد على أن يتم البدء قبل نهاية العام الحالى ، واستكمالاُ للنتائج المتميزة للمرحلة الأولى للمشروع المشترك بالبحر الأحمر تم توقيع ملحق جديد مع شركة ويسترن جيكو لعمل المسح المغناطيسى الجوى والتثاقلى بتقنية eFTG وملحق اضافى لتنفيذ دراسات متكاملة لاستخدام البيانات المغناطيسية والجاذبية وتسويقها>

وأضاف أنه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع المشترك بالمناطق البرية بجنوب مصر على مساحة 113 ألف كيلومتر مربع وأن الشركة تقوم بالترويج للبيانات التي تم الانتهاء من تجميعها ضمن مشروعها المشترك مع هيئة المواد النووية وتم بالفعل بيع حزم بيانات لشركة لوك أويل وجارى التفاوض مع عدد من الشركات المهتمة بمناطق عمل شركة جنوب الوادى.

وفيما يخص نشاط توصيل الغاز للمنازل أشار البطل إلى أن إجمالي العملاء الذين تم توصيل الغاز لهم وصل إلى حوالى 5ر1 مليون عميل منزلى وتجارى وصناعى بمحافظات الصعيد وأنه قد تم التوصيل لأكثر من 181 ألف عميل خلال العام المالى الماضى، وتم إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز بعدد من المحطات بمحافظات الصعيد ليصل إجمالي المحطات بمحافظات الصعيد 51 محطة حتى يونيو 2021 ، مؤكداً على نجاح سياسة الشركة من خلال ترشيد الإنفاق في خفض إجمالي المصروفات بنسبة 9% عن العام المالى السابق.

وأكد رئيس الشركة على حرص جنوب الوادى على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل نطاق عمل الشركة والشركات التابعة لها ، بالإضافة إلى تطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية توافقاً مع مجهودات الدولة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة ، فضلاً عن الالتزام بالتنفيذ الكامل للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة التدابير الوقائية لحماية العاملين بمقرات الشركة والشركات التابعة ، مشيراً إلى تنفيذ مشروعات بالتعاون مع هيئة البترول للاستفادة من غازات الشعلة بعدة شركات لاستخلاص غاز البوتاجاز والمتكثفات والغاز المباع وتوليد الكهرباء.