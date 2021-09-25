إيرادات 500 ألف جنيه.. ما الضرائب التي سيدفعها "اليوتيوبرز والبلوجرز"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، صانعي المحتوى عبر اليوتيوب والمنصات الإلكترونية، بفتح ملف ضريبي، لتحصيل الضرائب على إيراداتهم حال تخطت 500 ألف جنيه سنويا.

وقالت المصلحة في بيان اليوم السبت، إن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

ووفقا للبيان، سيدفع اليوتيوبرز والبلوجرز، ضريبتين، ضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة متى بلغت الإيرادات السنوية نصف مليون جنيه.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.