بـ8 ملايين جنيه ويسع 275 طالبًا.. سكن مطور لطلاب جامعة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

انتهت مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية في محافظة الوادي الجديد، من تنفيذ مشروع إنشاء سكن مطور لطلبة الجامعة بمدينة الخارجة.

وقال محمد منير العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، إن الوزارة انتهت من مشروع تطوير بيوت الطلبة بحي "الثانوية" بمدينة الخارجة وحولته لسكن لطلاب الجامعة بتكلفة 8 ملايين جنيه ويسع 275 طالبًا وطالبة.

وأكد "العديسي"، أنه جرى تطوير مبنيين، الأول جرى تخصيصه للذكور والثاني للإناث، كما جرى إقامة قاعات طعام متطورة وقاعة للمذاكرة وصالات ألعاب وملاعب رياضية لخدمة الطلبة بالسكن ليكون مقرًا لائقًا بهم للمعيشة به، طوال فترة الدراسة.

وأشار العديسي، إلى أنه يجري تطوير بيوت الطلبة بمدينة "موط" بالداخلة لتكون سكنًا لطلبة الجامعة.