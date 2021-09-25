لمجابهة فيروس كورونا.. حملة لتعقيم الوحدة المحلية بمدينة دهب- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم السبت، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير المصالح الحكومية بمدينة دهب، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس المدينة، إن الحملة استهدفت الوحدة المحلية للمدينة بإداراتها المختلفة، ومبنى تمكين المرأة حفاظًا على صحة وسلامة الموظفين ومرتادي تلك المناطق، وجرى التشديد على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى وضع خطة لتعقيم جميع المنشآت الحكومية، ومساكن الأحياء السكنية، والأسواق الحيوية بالمدينة، إضافة إلى التشديد على تلقي المواطنين والعاملين في المصالح الحكومية لقاح كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المدينة لمجابهة فيروس كورونا.