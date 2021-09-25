أنجيلا ميركل.. مديرة الأزمات على وشك مغادرة المسرح السياسي

ابوظبي - سيف اليزيد - هناك سمة مشتركة تميز حقبة أنجيلا ميركل كمستشارة لألمانيا هي الأزمات التي أدارتها خلال قيادتها على مدار ما يقرب من 16 عاما في المنصب.

وقالت ميركل مؤخرا: "الحياة بدون أزمات ستكون بالطبع أبسط، لكن عندما تظهر، لا بد من التغلب عليها"، مضيفة أن هذه الأزمات - التي يأتي الكثير منها من الخارج - تُظهر أن الألمان "جزء من كُليّة عالمية".

أول نوع من هذه "الكُليّة" حلّ بعد تولي ميركل منصبها في عام 2005 في صورة الأزمة المالية والمصرفية العالمية في خريف عام 2008، والتي كادت أن تعصف بمصرف "هيبو ريال ستيت" للتمويل العقاري في ألمانيا. وقامت ميركل ووزير المالية آنذاك بير شتاينبروك بعمل ثنائي رائع أمام الكاميرات لتهدئة المستثمرين الألمان. وقالت ميركل أمام الصحفيين : "نقول للمودعين إن ودائعهم آمنة". وأكد شتاينبروك على تصريحات ميركل قائلا إن هذه التأكيدات "إشارة مهمة" لتجنب "ردود فعل قد تزيد من صعوبة التغلب على الأزمة".

كلماتهما المختارة بعناية كانت فعّالة، حيث لم يتحقق الانهيار المصرفي المتوقع، وتم لاحقا تأميم "هيبو ريال ستيت". كما تدخلت الدولة لدعم بنوك أخرى، مثل "كومرتس بنك"، بمليارات اليورو من الأموال العامة.

ومن هذه الأزمة انتقلت ألمانيا مباشرة إلى أزمة اليورو، حيث واجهت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي - واليونان على وجه الخصوص - الإفلاس بسبب الديون الوطنية المرتفعة. وكان وجود اليورو ذاته على حافة الهاوية.

وبالمثل تعاملت ألمانيا تحت قيادة ميركل مع جائحة كورونا بحزم صارم. وقالت ميركل في خطاب تلفزيوني نادر في مارس :2020 "هذا أمر خطير.

خذوا الأمر على محمل الجد".

وحثت المستشارة على اتباع نهج حذر، وضغطت مرارا من أجل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة رغم معارضة بعض قادة الولايات الألمانية الستة عشر. وتم توضيح حدود سلطتها في النظام الفيدرالي المعمول به في ألمانيا، حيث رفض رؤساء حكومات ولايات في بعض الأحيان اتباع سياستها بحذافيرها في هذا الشأن.

وأظهرت ميركل نفوذها الأوروبي عبر دفعها لإقرار صندوق الاتحاد الأوروبي للإنعاش الاقتصادي بقيمة 750 مليار يورو (880 مليار دولار) بدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

لكن من بين جميع الأزمات التي واجهتها ميركل، تعتبر أزمة الهجرة في 2016-2015 انعكاسا لإرثها السياسي الأكثر تعقيدا واستمرارية في ألمانيا.

ولا تزال ميركل، التي تبلغ من العمر 67 عاما، مشهورة بالتجهيز الدقيق قبل الاجتماعات، ومعالجة المشكلات بالطرق العلمية التي اكتسبتها خلال حصولها على درجة الدكتوراه في الفيزياء في ألمانيا الشرقية في سبعينيات القرن الماضي.

وبينما تصدرت ميركل قائمة مجلة "فوربس" لأقوى نساء العالم 10 مرات على التوالي، حرصت المستشارة على أن تبقى حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء.



ويقدم أول رئيس للولايات المتحدة من أصل أربعة رؤساء تعاملت معهم ميركل خلال سنواتها الـ 16 هذا الملخص عن الفترة التي قضتها في السلطة، حيث قال جورج دبليو بوش في تصريحات لشبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية: "ميركل نقلت الجودة والكرامة إلى موقع مهم للغاية، واتخذت قرارات صعبة للغاية. لقد فعلت ما هو الأفضل لألمانيا، وفعلته من منطلق المبدأ".

ورغم عدم مشاركتها في الانتخابات المقررة غدا الأحد، ستظل ميركل في السلطة لحين تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا، وهي فترة لن تقل عن أسابيع إن لم تكن شهورا.

أما بالنسبة لخططها بعد ذلك، فلم تصرح عنها بشيء سوى أنها لن تعود إلى هامبورج، مسقط رأسها، وقالت: "سيأتي وقت للنظر في هذا الأمر".