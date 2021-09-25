الكويت.. نحو 200 ألف عامل وافد يفقدون عملهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

فقد قرابة 200 ألف وافد عملهم في الكويت خلال الفترة من مارس/ آذار 2020 وحتى مارس/ آذار2021 موزعين على 15 نشاطا مختلفا.

تقرير نظام سوق العمل كشف أن 199 ألف عامل وافد يحملون جنسيات أخرى فقدوا عملهم وأن أكثر القطاعات فقدا للعمالة الوافدة كان القطاع العقاري، حيث تركه 53 ألف عامل، ثم قطاع إصلاح المركبات بما يقارب 37 ألف عامل، وبعده يأتي قطاعا التشييد بأكثر من 30 ألف عامل، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 27 ألفًا.

أما القطاع الذي زاد فيه عدد العمالة الوافدة في الفترة المذكورة فهو قطاع الكهرباء والغاز حيث شهد زيادة طفيفة مقدارها 369 عاملا، فيما لم تسجل قطاعات مثل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمين، والتعليم، والفنون والترفيه والتسليه، وصحة الإنسان والعمل الإجتماعي، مغادرات إلا بأعداد طفيفة.

وشهد سوق العمل خلال النصف الأول من العام الجاري حركة نشطة في عملية انتقال الأيدي العاملة داخل القطاع الأهلي، اقتربت من 107 ألف تحويل، بينما تجاوز عدد اذونات العمل التي تم تجديدها للعمالة 402 ألف اذن عمل، بحسب التقرير.